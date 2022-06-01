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Стали известны обстоятельства гибели трех нападавших на ДП Алматы в ходе беспорядков

Алматы, погромы, ДП Алматы Фото: Zakon.kz
5 января 2022 года два уроженца Алматинской и один – Восточно-Казахстанской области совершили вооруженное нападение на здание полиции. Об этом сообщил заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.
5 января два уроженца Алматинской и один – Восточно-Казахстанской области совершили вооруженное нападение на здание полиции. Перед этим они четко распределили роли между собой: двое вооружились автоматами, один взял зажигательную смесь. Для осуществления своих намерений с площади угнали грузовой военный транспорт, на котором добрались до здания Департамента полиции. Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Он также добавил, что, прибыв на место, один из них забрался на крышу многоквартирного жилого дома напротив здания полиции и вел прицельный огонь по полицейским, а также обеспечивал прикрытие своих сообщников.

Другой соучастник на военном транспорте попытался протаранить ворота Департамента полиции. Третий участник руководил другими нападавшими, обозначал им цели для атаки и пытался забросить зажигательную смесь в здание. В результате отражения нападения все трое были ликвидированы сотрудниками полиции. Елдос Килымжанов
Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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