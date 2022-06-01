Стали известны обстоятельства гибели трех нападавших на ДП Алматы в ходе беспорядков

Фото: Zakon.kz

5 января 2022 года два уроженца Алматинской и один – Восточно-Казахстанской области совершили вооруженное нападение на здание полиции. Об этом сообщил заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.