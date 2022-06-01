В руках преступников остается большой арсенал оружия – МВД о январских беспорядках

Около 3 тыс. единиц оружия и более 63 тыс. боеприпасов было похищено во время январских беспорядков из оружейных магазинов и зданий органов правопорядка, сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.

В числе похищенного: 35 гранатометов, восемь пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов.

Сотрудниками полиции обнаружено более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками, из которых изъята 721 единица оружия, в том числе два гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тыс. единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства. Санжар Адилов

Так, сотрудниками Управления полиции Тараза обнаружен схрон оружия в недостроенном доме, откуда изъяты ранее похищенные из здания Департамента полиции области автомат Калашникова со снаряженным магазином, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и более 200 патронов.

В целом уже обнаружено и изъято 1554 единицы оружия и более 39 тыс. боеприпасов. В их числе: 10 гранатометов, шесть пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолетов, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов.

Вместе с тем в результате разъяснительной работы граждане добровольно сдали 147 единиц оружия. Но на руках у преступников остается еще большой арсенал – более 2 тыс. единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан. Поэтому работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерства. Санжар Адилов

Ранее на брифинге в СЦК Санжар Адилов рассказал о выплатах пострадавшим в январских беспорядках. По его словам, только в Алматы уже выплачено 11 млрд тенге.