11 млрд тенге выплатили пострадавшим во время январских cобытий в Алматы

Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал о работе по возмещению ущерба пострадавшим в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.

Пострадавшим в ходе январских событий государством выплачено уже 11 млрд тенге в Алматы. Еще 258 млн тенге выплачено гражданам, чьи автомобили также пострадали. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

По его словам, в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей Алматы, где расследуется 560 дел.

В период массовых беспорядков в Алматы подверглись нападениям порядка 1,5 тыс. различных зданий, повреждено и уничтожено более 240 автотранспортных средств. Санжар Адилов

Имеются факты захвата участниками беспорядков спецтехники и большегрузных автомашин, на которых они таранили ограждения административных зданий, стены банков и торговых точек для совершения грабежей.

Актам вандализма и уничтожению также подверглись историко-культурные объекты города, в основном расположенные вокруг площади Республики.

Вместе с тем преступными элементами были повреждены автомашины скорой медицинской помощи и пожарной службы. Беспричинно уничтожались и подвергались разграблению полицейские авто.