Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

11 млрд тенге выплатили пострадавшим во время январских cобытий в Алматы

беспорядки Фото: Zakon.kz
Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал о работе по возмещению ущерба пострадавшим в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.
Пострадавшим в ходе январских событий государством выплачено уже 11 млрд тенге в Алматы. Еще 258 млн тенге выплачено гражданам, чьи автомобили также пострадали.Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

По его словам, в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей Алматы, где расследуется 560 дел. 

В период массовых беспорядков в Алматы подверглись нападениям порядка 1,5 тыс. различных зданий, повреждено и уничтожено более 240 автотранспортных средств.Санжар Адилов

Имеются факты захвата участниками беспорядков спецтехники и большегрузных автомашин, на которых они таранили ограждения административных зданий, стены банков и торговых точек для совершения грабежей.

Актам вандализма и уничтожению также подверглись историко-культурные объекты города, в основном расположенные вокруг площади Республики.

Вместе с тем преступными элементами были повреждены автомашины скорой медицинской помощи и пожарной службы. Беспричинно уничтожались и подвергались разграблению полицейские авто. 

Новость по теме

Январские беспорядки: по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Алматы
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления