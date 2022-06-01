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Генпрокуратура объяснила невозможность быстрого расследования январских событий

Алматы, Генеральная прокуратура, расследование Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК объяснил, почему невозможно быстро завершить расследование январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению всех причин и деталей январских событий. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания не только для нашей страны, но и за рубежом. По практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

По его словам, в результате беспорядков были повреждены 1,5 тыс. объектов, и по каждому следствием проводились осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизы по оценке материального ущерба.

В целом, по делам признаны больше тысячи подозреваемых.

С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. На сегодня только по делам специальных прокуроров в 8 регионах страны проведено более 20 тыс. следственных действий. Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. По мере установления новых обстоятельств они будут доведены до сведения общественности.Елдос Килымжанов

В стране, отметил спикер, зарегистрировано 5065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей.

На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо.

Судом к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждено 14 лиц.

Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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