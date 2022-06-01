Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Лесной пожар чрезвычайного класса тушат близ Семея

пожар в сосновом бору Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области продолжают тушить крупный лесной пожар. На территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» площадь возгорания ориентировочно составляет 160 га, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций области, в тушении задействованы силы лесников и спасателей.

Новость по теме

Близ Семея горит сосновый бор

тушение пожара

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Всего в тушении пожара участвуют 34 единицы техники и более 140 человек личного состава. Также на место дополнительно выехали силы и средства воинской части №68303 МЧС РК. Предварительно причиной рассматривается версия, что пожар начался из-за грозового разряда. Пресс-служба ДЧС ВКО

Из-за сухой жаркой погоды в Семее, как уточнили в ведомстве, был объявлен 5 класс пожарной опасности.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Семей
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления