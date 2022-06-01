Лесной пожар чрезвычайного класса тушат близ Семея

В Восточно-Казахстанской области продолжают тушить крупный лесной пожар. На территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» площадь возгорания ориентировочно составляет 160 га, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций области, в тушении задействованы силы лесников и спасателей.

Новость по теме Близ Семея горит сосновый бор

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Всего в тушении пожара участвуют 34 единицы техники и более 140 человек личного состава. Также на место дополнительно выехали силы и средства воинской части №68303 МЧС РК. Предварительно причиной рассматривается версия, что пожар начался из-за грозового разряда. Пресс-служба ДЧС ВКО

Из-за сухой жаркой погоды в Семее, как уточнили в ведомстве, был объявлен 5 класс пожарной опасности.