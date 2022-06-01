Нуржан Нуржигитов вручил ключи от новых квартир воспитанникам детского дома

В Международный день защиты детей аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что в 2018 году учреждение было реорганизовано путем слияния детского дома имени К. Сарымолдаева и Центра реабилитации и адаптации несовершеннолетних.

Сегодня здесь воспитываются 75 детей. В двухэтажном здании есть кабинеты для занятий, актовый зал, кабинет «Рухани жаңғыру», библиотека, коворкинг- центр, музей, кабинет лечебной физкультуры, медицинский кабинет, спортивный и шахматный залы.

В учреждении действует профориентационный центр, где ребята обучаются парикмахерскому мастерству, кулинарии, прикладному и дизайнерскому творчеству, швейному делу. Многие помещения центру помогли оборудовать местные предприниматели.

В центре есть 7 групп, где воспитываются дети, связанные родственными узами.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким области осмотрел спальные комнаты, кабинеты, поговорил с воспитанниками центра.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов стал почетным гостем на концерте в честь Дня защиты детей. Воспитанники также подготовили выставку своих картин.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Дети – это гарантия благополучного и надежного будущего нашей страны. Наша основная задача – оградить наших детей от всего плохого, сделать ваше детство беззаботным. В стране по поручению главы государства проводится большая работа по созданию необходимых условий для вашего всестороннего и гармоничного развития. В регионе каждый год открываются новые школы, учреждения дополнительного образования. Недавно в областном центре открылся большой Дворец школьников. На этом мы не остановимся. Учитель нации Ахмет Байтурсынов сказал: «Бай болу үшін – кәсіп керек!» (Чтобы быть богатым, нужно иметь дело). Здесь говорится не про материальное богатство, а про духовное. Вам важно быть в будущем профессионалами своего дела, работать на благо процветания Родины. Желаю вам успехов и больших побед! – обратился аким области к ребятам.

Поздравив воспитанников учреждения с Международным днем защиты детей, глава региона вручил им памятные подарки.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе торжественной церемонии глава региона также вручил ключи от новых квартир в 15 микрорайоне воспитаннику бывшего детского дома имени К. Сарымолдаева Закиру Сейтканову и воспитаннице школы-интерната имени В. Саввы для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Сандугаш Иманкуловой.

Нуржан Нуржигитов поздравил новоселов и пожелал им счастья и благополучия.