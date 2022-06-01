Без вести пропавшую пенсионерку нашли в трех километрах от дома в Степногорске

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В Степногорске гвардейцы помогли найти пенсионерку 1939 года рождения. Женщина, страдающая потерей памяти, вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает Zakon.kz.