Без вести пропавшую пенсионерку нашли в трех километрах от дома в Степногорске
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
В Степногорске гвардейцы помогли найти пенсионерку 1939 года рождения. Женщина, страдающая потерей памяти, вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает Zakon.kz.
На ее поиски были привлечены военнослужащие воинской части 3517 Национальной гвардии и волонтеры.
Спустя три дня женщину нашли сержант Сайран Нургалиев и его служебная собака по кличке Рая в трех километрах от Степногорска. Пресс-служба Национальной гвардии РК
Как отметили в пресс-службе, военнослужащий представлен к награде.
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