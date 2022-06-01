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Без вести пропавшую пенсионерку нашли в трех километрах от дома в Степногорске

собака Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
В Степногорске гвардейцы помогли найти пенсионерку 1939 года рождения. Женщина, страдающая потерей памяти, вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

На ее поиски были привлечены военнослужащие воинской части 3517 Национальной гвардии и волонтеры.

Спустя три дня женщину нашли сержант Сайран Нургалиев и его служебная собака по кличке Рая в трех километрах от Степногорска. Пресс-служба Национальной гвардии РК

Как отметили в пресс-службе, военнослужащий представлен к награде.

Анастасия Московчук
Акмолинская область Степногорск
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