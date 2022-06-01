В Нур-Султане частично перекроют улицу из-за ремонтных работ
Фото: Zakon.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы, передает Zakon.kz.
В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 10 июня текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении Транспортного управления.
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