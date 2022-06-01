В Нур-Султане частично перекроют улицу из-за ремонтных работ

Фото: Zakon.kz

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы, передает Zakon.kz.