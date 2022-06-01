Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Референдум поможет укрепить статус Уполномоченного по правам человека – эксперт

о референдуме Фото: Facebook/Marat Bashimov
Директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений в Конституцию Казахстана Марат Башимов рассказал о важных аспектах поправок, передает Zakon.kz.
Только слепой не может не видеть тех существенных конституционных изменений, вынесенных на референдум. Одним из таких важных является закрепление в Конституции статуса Уполномоченного по правам человека и последующего принятия конституционного закона о нем. Что это дает? Сейчас слабы его функции, ему не давали работать, принижали этот орган, отфутболивали, в иерархии ставили ниже.Марат Башимов

По мнению эксперта, благодаря прописанным полномочиям в Конституции омбудсмен сможет эффективно, полноценно защищать права человека.

Если тебе говорят, «да ты в праве слаб, ты не юрист, но ты видишь, что тебе теперь будет помогать сам Уполномоченный по правам человека, который за тебя может обратиться в Конституционный Суд, чтобы отменить неконституционные законы, подзаконные акты, которые ущемляют твои права» – ты должен поддержать референдум. 5 июня мы придем на референдум и будем голосовать, чтобы была именно независимость этого института и даны полноценные полномочия, чтобы омбудсмен мог защищать права наших граждан. Марат Башимов

Также член рабочей группы напомнил, какие нормы будут внесены в статью 83-1:

  1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.

  2. При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

  3. Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

  4. Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека определяются конституционным законом.

И это все делается для человека, для более эффективной защиты его конституционных прав. Это все позитивные, демократические, нужные изменения и все они нужны обществу, – считает Башимов.
Елена Беляева
Референдум в Казахстане Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления