Референдум поможет укрепить статус Уполномоченного по правам человека – эксперт
Только слепой не может не видеть тех существенных конституционных изменений, вынесенных на референдум. Одним из таких важных является закрепление в Конституции статуса Уполномоченного по правам человека и последующего принятия конституционного закона о нем. Что это дает? Сейчас слабы его функции, ему не давали работать, принижали этот орган, отфутболивали, в иерархии ставили ниже.Марат Башимов
По мнению эксперта, благодаря прописанным полномочиям в Конституции омбудсмен сможет эффективно, полноценно защищать права человека.
Если тебе говорят, «да ты в праве слаб, ты не юрист, но ты видишь, что тебе теперь будет помогать сам Уполномоченный по правам человека, который за тебя может обратиться в Конституционный Суд, чтобы отменить неконституционные законы, подзаконные акты, которые ущемляют твои права» – ты должен поддержать референдум. 5 июня мы придем на референдум и будем голосовать, чтобы была именно независимость этого института и даны полноценные полномочия, чтобы омбудсмен мог защищать права наших граждан. Марат Башимов
Также член рабочей группы напомнил, какие нормы будут внесены в статью 83-1:
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.
При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.
Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.
Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека определяются конституционным законом.
И это все делается для человека, для более эффективной защиты его конституционных прав. Это все позитивные, демократические, нужные изменения и все они нужны обществу, – считает Башимов.