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Касым, Жомарт и Кемел: тройняшек в Актобе назвали в честь президента

перинатальный центр Фото: Instagram/opc.aktobe
Малыши родились в преддверии Международного дня защиты детей. Забеременеть Карлыгаш Жармагамбетовой удалось после процедуры ЭКО, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», семья воспитывала дочь и мечтала о втором ребенке. По словам матери малышей, новость о тройне стала неожиданностью, но имена мальчикам выбрали давно.

Свекровь назвала. Сейчас ее нет с нами. Кемел, сказала, назовите, если у вас родится сын в будущем. После, когда мы узнали, что у нас тройня, мы решили назвать Касым, Жомарт. Я думаю, соответствует имя. Карлыгаш Жармагамбетова

Отмечается, что это первая тройня, рожденная в Актобе за последние полтора года.

Малыши и мама остаются под наблюдением врачей. Все чувствуют себя хорошо, но мальчикам нужно набрать вес, рассказали в перинатальном центре.

Сейчас состояние детей хорошее, они находятся вместе с мамой, получают второй этап выхаживания. Детки от 1900 г до 2600 г. Замдиректора Актюбинского областного перинатального центра Андрей Гайдай
Елена Беляева
Актобе
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