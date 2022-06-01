Касым, Жомарт и Кемел: тройняшек в Актобе назвали в честь президента

Малыши родились в преддверии Международного дня защиты детей. Забеременеть Карлыгаш Жармагамбетовой удалось после процедуры ЭКО, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», семья воспитывала дочь и мечтала о втором ребенке. По словам матери малышей, новость о тройне стала неожиданностью, но имена мальчикам выбрали давно.

Свекровь назвала. Сейчас ее нет с нами. Кемел, сказала, назовите, если у вас родится сын в будущем. После, когда мы узнали, что у нас тройня, мы решили назвать Касым, Жомарт. Я думаю, соответствует имя. Карлыгаш Жармагамбетова

Отмечается, что это первая тройня, рожденная в Актобе за последние полтора года.

Малыши и мама остаются под наблюдением врачей. Все чувствуют себя хорошо, но мальчикам нужно набрать вес, рассказали в перинатальном центре.