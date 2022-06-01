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Хорватия готова перейти на евро с января 2023 года

деньги Фото: pixabay
Согласно отчету Еврокомиссии, после перехода страны на евро число государств – членов еврозоны достигнет 20, передает Zakon.kz.

Обсуждение вопроса о вступлении Хорватии в еврозону, пишет iz.ru, запланировано на 16 июня. Проводиться оно будет на совещании министров финансов в Люксембурге. Затем вопрос обсудят 23–24 июня на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что Хорватия подала заявление на переход в зону евро в июле 2019 года. Ныне бывший председатель еврогруппы Мариу Сентену тогда заявил, что еврогруппа приветствует решение хорватского правительства и готова оказать ему поддержку.

Пока же официальной валютой страны является куна.

Сообщается также, что в зону евро стремятся вступить Болгария и Румыния. В частности, в мае этого года Болгария приняла национальный план введения евро и вхождения страны в еврозону с 2024 года.

Елена Беляева
Хорватия
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