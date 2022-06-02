ООН сменила название Турции в официальных документах
ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщает РИА Новости.
Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye.
Изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.
Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене».
Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon.
Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.