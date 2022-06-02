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ООН сменила название Турции в официальных документах

ООН смена названия Турции Фото: pixabay
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене», сообщает Zakon.kz.

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщает РИА Новости.

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye.

Изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене».

Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon.

Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

Данияр Кунафин
ООН Турция
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