Білім-парк, центры креативного образования и технологий открыли в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал об открытии в городе нескольких центров для развития творчества и образования детей.