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Білім-парк, центры креативного образования и технологий открыли в Нур-Султане

технологии, образование Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал об открытии в городе нескольких центров для развития творчества и образования детей.
В Международный день защиты детей открыли ряд творческих, познавательных и учебных центров, дворов, во всех районах столицы проходят фестивали, спортивные состязания и концерты. Сегодня, к примеру, открыли Центр творчества и науки «Білім-парк» (ЖК Нурсая). Там дети могут заниматься робототехникой, судомоделированием, авиамоделированием, видеографикой, боксом, научиться играть на домбре и в шахматы. Занятия в «Білім-парк» – бесплатные, записаться дети могут через сайт Дворца школьников.Алтай Кульгинов

технологии, образование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Кроме того, по его словам, была значительно расширена деятельность самого Дворца школьников (ул. Б. Момышулы, 5), использовав ранее пустующие места.

технологии, образование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Там открыли Центр креативного образования Sana и Центр креативных технологий Tanym. В данных центрах детей обучают программированию и компьютерной графике. В процессе игры дети быстрее запоминают необходимые знания и навыки, в том числе по программированию роботов, развивают логическое мышление и др. Занятия также проводятся бесплатно.Аким столицы

технологии, образование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В конце встречи прошла беседа с выпускниками, победителями международных и республиканских олимпиад.

технологии, образование

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Наша команда ежегодно на республиканских олимпиадах удостаивается звания «Лучшая олимпийская команда». В этом году наша сборная завоевала рекордное количество медалей – 93 призовых места. Это все труд учителей, самих школьников и их родителей. Глава государства объявил этот год Годом детей. Ведем системную работу над созданием условий: строим школы, повышаем оклады педагогам, расширяем сеть познавательных и учебных центров. Поздравляю с Международным днем защиты детей! Желаю каждой семье, каждому ребенку крепкого здоровья, успехов и благополучия. Алтай Кульгинов
Анастасия Московчук
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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