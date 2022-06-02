Месси помог Аргентине обыграть Италию в первом розыгрыше «Финалиссимы»

На «Уэмбли» победитель Евро-2020 (Италия) встречалась с обладателем Кубка Америки-2021 (Аргентина). Лионель Месси признан лучшим игроком «Финалиссимы», а его команда была сильнее – 3:0, он отдал два голевых паса в этом матче, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в двух из трех голов в ворота Италии. Вначале он на 28 минуте ассистировал Лаутаро Мартинесу (1:0), затем в конце игры помог Пауло Дибале довести счет до 3:0, второй мяч у южноамериканцев забил Анхель Ди Мария. Таким образом, форвард «ПСЖ» взял второй титул со сборной Аргентины, он выиграл Кубок Америки и «Финалиссиму». А всего Лионель Месси выиграл 40 трофеев в своей карьере.

Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка, Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке приятно. Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно. Лионель Месси

Победив Италию, Аргентина продлила свою серию без поражений до 32 матчей.

Последнее поражение аргентинской дружине нанесла Бразилия – 0:2 – в июле 2019 года на Кубке Америки.

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