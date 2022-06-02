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Авиакомпании Казахстана не включат в европейский «черный список»

черный список Фото: Zakon.kz
Руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать нашу страну в «черный список», передает Zakon.kz.
Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим Правительством меры за последние три года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в «черный список», когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО – на уровне 47%.

Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

 

Для выхода из этой ситуации потребовалось целых семь лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась.Каирбек Ускенбаев

По его словам, ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешел на Европейскую модель по управлению гражданской авиацией.

Для этого министерством и Правительством была проведена объемная работа по изменению национального законодательства.

В результате на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании (UKCAA) и по ее подобию была создана Авиационная администрация Казахстана.

С 2019 года она проводит контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA. 

 

Ирина Лукичева
Казахстан
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