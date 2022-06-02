Определились все полуфиналисты Открытого чемпионата Франции по теннису

Четыре дня осталось болельщикам тенниса наслаждаться играми французского первенства на грунте. Стали известны имена всех теннисистов, которые разыграют путевки в финал как в мужском, так и в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первыми путевки в финальную часть турнира второго июня разыграют женщины. Откроют полуфиналы лучшая теннисистка планеты Ига Святек (Польша) и россиянка Дарья Касаткина. Затем итальянка Мартина Тревизан сыграет с Кори Гауфф из США.

Фото: Instagram/rolandgarros

В мужской части соревнований главный фаворит Roland Garros-2022 испанец Рафаэль Надаль в полуфинале померится силами с представителем Германии Александром Зверевым. Победитель этого противостояния в финале встретится с лучшим из пары Марин Чилич (Хорватия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Полуфиналы у мужчин пройдут третьего июня.

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