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Законодательство РК

В Казахстане урегулируют сферу интеллектуальной собственности

собственность Фото: pexels
Депутаты Сената приняли в двух чтениях поправки по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект включает поправки, направленные на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности. В частности, по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций.

Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение вознаграждения. Нормы направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

Также предложено введение нового объекта интеллектуальной собственности – географическое указание. Это позволит многим выйти на мировые рынки с новыми возможностями. К примеру, отечественным производителям казахстанского шоколада, кокшетауского мороженого, осакаровского саумала, лепсинского меда. Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова

Вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.

Предлагается «оппозиционная» система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров. Таким образом, представится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.Гульнара Бижанова

Кроме того, законопроектом будет решена задача по увеличению гарантированной государственной юридической помощи населению.

На исполнение Дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8 млрд 700 млн тенге. Поправки направлены на привлечение юридических консультантов к оказанию гарантированной государственной юридической помощи, которая поможет охватить нуждающиеся слои населения.Гульнара Бижанова
Тамила Языкова
Казахстан
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