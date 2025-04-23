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Общество

Законы в области интеллектуальной собственности совершенствуют в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:32 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 23 апреля 2025 года одобрили в первом чтении поправки по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил, что проект закона направлен на совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.

"Поправки вносятся в два кодекса и пять отраслевых законов. В частности, с целью приведения Закона об авторском праве в соответствие с положениями Римской конвенции вносятся уточнения в части исключительных прав вещательной организации и перечня нарушений авторских и смежных прав. Для приведения Закона об авторском праве в соответствие с Марракешским договором дополняются случаи свободного, то есть бездоговорного использования обнародованных произведений. Разрешается без согласия автора или правообладателя воспроизведение произведений шрифтом Брайля или другими специальными способами для обеспечения доступа к произведениям людям с ограниченными возможностями по зрению (право на распространение, доведение до всеобщего сведения, публичного показа)", – добавил министр.

Предлагается также ведение ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя. На сегодня срок экспертизы по заявкам на товарные знаки составляет 7 месяцев с даты подачи заявки, без какой-либо возможности сокращения данного срока. Ускоренная экспертиза позволит получить правовую охрану товарных знаков в течение трех месяцев, что особенно актуально для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в условиях высокой конкуренции, в том числе в электронной коммерции.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что предлагаются поправки в Закон "Об авторском праве и смежных правах" в целях уточнения прав авторов и иных правообладателей (по ретрансляции). Тогда как сейчас отечественным законодательством не предусмотрены имущественные права автора, исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания в части ретрансляции объектов авторского права и смежных прав.

Предлагается также введение дополнительных ограничений прав авторов (распространение, доведение до всеобщего сведения, публичного исполнения опубликованных произведений) с целью обеспечения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную продукцию к опубликованным произведениям путем внесения изменений в статью 19 Закона "Об авторском праве и смежных правах".

Документом также предусматривается специализация патентных поверенных по сферам деятельности и разделение ответственности в УК за незаконное использование средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. О новеллах законопроекта можно прочитать здесь.

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Мадина Мамырханова
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