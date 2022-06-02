Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 27 мая 2022 года внесены изменения в Правила проведения охоты, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены новые сроки охоты на енотовидную собаку, зайца толая, сурка, куропатку, тетерева, бурого медведя, барсука, речного бобра, фазана.

Сроки охоты на гагару, гуся, черную казарку, утку, лысуху установлены в зависимости от региона Казахстана.

Так, на зайца толая можно охотиться с 1 ноября по 31 января.

На тетерева установлены сроки охоты с 15 сентября по 30 ноября (весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 10 апреля по 15 мая).

На бурого медведя (кроме тянь-шанского) можно охотиться с первой субботы сентября по 30 ноября. Весенняя охота на самцов и яловых самок разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 15 апреля по 15 мая (в случае возникновения угрозы здоровья и жизни населения, причинения материального ущерба допускается отстрел бурого медведя вне зависимости от сроков охоты специализированными организациями уполномоченного органа и местных исполнительных органов).

На сурка – с 5 июня до залегания по южной зоне (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области, Жанааркинский, Шетский, Актогайский, Улытауский районы Карагандинской области, Аягузский, Тарбагатайский, Зайсанский, Урджарский районы Восточно-Казахстанской области), с 15 июня до залегания по северной зоне (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, Осакаровский, Бухар-Жырауский, Нуринский, Каркаралинский, Абайский районы Карагандинской области, Курчумский, Кокпектинский, Катон-Карагайский, Жарминский, Уланский, Абайский, Зыряновский, Глубоковский, Шемонаихинский, Бородулихинский, Бескарагайский районы, а также земли, подчиненные администрации городов Семей и Риддер Восточно-Казахстанской области).

Все изменения можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 11 июня 2022 года.