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Право

Охоту на волков разрешили в Казахстане

Охоту на волков разрешили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 09:23 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 27 марта 2025 года внес изменения в Правила охоты, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены сроки проведения охоты. В частности, установлено, что охота на волков в Казахстане разрешена с 1 ноября по 1 марта.

Сроки охоты на остальных животных остались без изменения:

  • охотиться на корсака, лисицу, соболя, росомаху, солонгоя, ласку, горностая, колонка, степного хорька, американскую норку, выдру (кроме среднеазиатской), рысь (кроме туркестанской), енота-полоскуна, зайца (беляка, русака) можно с 1 ноября по 15 февраля (охота с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами на корсака, лисицу и зайца по северной зоне** с 15 октября);
  • на зайца (толай) – с 1 ноября по 31 января;
  • на кулика, вальдшнепа – с 1 июля до 30 ноября (весенняя охота на самцов вальдшнепа разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 30 апреля);
  • на перепела, голубя, горлицу – с 20 августа по 30 ноября (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на перепела с 15 июля до отлета);
  • на куропатку (белая, тундряная, серая, пустынная, бородатая), рябчика – с первой субботы сентября по 30 ноября;
  • на тетерева – с первой субботы сентября по 15 декабря (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа) (весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая);
  • на бурого медведя (кроме тяньшанского) – с первой субботы сентября по 30 ноября, весенняя охота на самцов и яловых самок разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 15 апреля по 15 мая (в случае возникновения угрозы здоровью и жизни населения, причинении материального ущерба допускается отстрел бурого медведя вне зависимости от сроков охоты специализированными организациями уполномоченного органа и местных исполнительных органов);
  • на барсука – с 1 сентября по 15 декабря по южной зоне***, с 1 сентября по 15 ноября по северной зоне**;
  • на кабана, кабаргу – с первой субботы сентября по 31 декабря;
  • на сибирскую косулю, сибирского горного козла, марала, асканийского оленя, лося –

       на самцов с 15 июля, на самок и молодняк с 15 сентября по 31 декабря;

  • на глухаря – с 1 октября по 30 ноября весенняя охота на самцов разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 10 апреля по 15 мая.

Приказ вводится в действие с 13 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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