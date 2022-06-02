Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Наши дети становятся экспериментальной площадкой – сенатор про реформы МОН

дети Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, за последние пять лет закон «Об образовании» претерпел 29 изменений и дополнений, а образовательные стандарты менялись семь раз. 

Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ.Депутат Сената Мурат Бактиярулы

Депутат также отметил, что в Казахстане есть проблема с получением качественного образования. Так, согласно исследованию Всемирного банка, только 1% учащихся в стране получают доступное и качественное образование. 

Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику в сельской школе требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ. Мурат Бактиярулы

Еще одна проблема, по мнению Бактиярулы, касается трехъязычия. Депутат считает, что нет потребности в том, чтобы нагружать еще неокрепший мозг первоклашек изучением английского языка.

Почему тогда Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, со второго – в пяти, с четвертого класса – в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки. Мурат Бактиярулы

Депутат считает, что истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. Именно поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей. 

Тамила Языкова
МОН РК Казахстан
0
Показать комментарии
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
ООН сменила название Турции в официальных документах
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления