Депутат Сената Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, за последние пять лет закон «Об образовании» претерпел 29 изменений и дополнений, а образовательные стандарты менялись семь раз.

Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Сейчас никто не может ответить, насколько эта реформа стала выгодной для нас. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ. Депутат Сената Мурат Бактиярулы

Депутат также отметил, что в Казахстане есть проблема с получением качественного образования. Так, согласно исследованию Всемирного банка, только 1% учащихся в стране получают доступное и качественное образование.

Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании между НИШ и обычной школой в шесть раз. Ученику в сельской школе требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ. Мурат Бактиярулы

Еще одна проблема, по мнению Бактиярулы, касается трехъязычия. Депутат считает, что нет потребности в том, чтобы нагружать еще неокрепший мозг первоклашек изучением английского языка.

Почему тогда Япония, Финляндия, Китай, Франция до 10 лет не обучают своих детей другим языкам? Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы увидели, что два языка в первом классе преподаются только в четырех странах, со второго – в пяти, с четвертого класса – в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки. Мурат Бактиярулы

Депутат считает, что истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией, формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам. Именно поэтому президент Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что обучение иностранному языку целесообразно и выгодно начинать с пятого класса и по желанию родителей.