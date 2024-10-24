Сенатор считает, что в структуре Минсельхоза есть конфликт интересов

Депутат Арман Утегулов в своем депутатском запросе на заседании в Сенате 24 октября 2024 года рассказал о проблемах в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел в пример, что за последние два года в некоторых регионах наблюдается рост опасных заболеваний, таких как сибирская язва и массовое пищевое отравление школьников. Эти проблемы напрямую влияют на экспорт продукции, особенно мяса, которое Казахстан не может поставлять в другие страны из-за несоответствия ветеринарных стандартов.



"Анализ сложившейся ситуации показывает, что одной из основных причин является неэффективная структура государственного органа. Разрозненность функций, дублирование усилий, конфликт интересов препятствуют эффективному решению проблем. Как Министерство сельского хозяйства успешно осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции области ветеринарии, имея разные противопоставляемые друг другу задачи? В его структуре уже заложен конфликт интересов. Это ведет к сокрытию фактов ухудшения эпидситуации", – сказал сенатор.

В связи с этим Арман Утегулов предложил создать единый государственный орган, который будет ответственный за санитарную, ветеринарную и продовольственную безопасности.



"Создание единого органа позволит усилить координацию и контроль, объединить усилия всех заинтересованных сторон для обеспечения санитарной безвестности. Повысит эффективность государственных услуг и улучшит имидж казахстанской продукции на международном рынке. Международный опыт показывает, что создание единого органа санитарной и пищевой безопасности является эффективным решением этой проблемы", – сказал депутат.

В этой связи он также предложил создать специальную рабочую группу для комплексного рассмотрения вопросов реформирования системы службы ветеринарии.

"Данная группа должна включать депутатов Парламента, представителей заинтересованных государственных органов, организаций и экспертного сообщества", – озвучил он.

Накануне министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил, подаст ли он в отставку, если подтвердится факт коррупции с его подчиненным.

