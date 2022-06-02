Певица Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике

35-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике и 45-летняя колумбийская певица Шакира больше не живут вместе. Певица обвинила футболиста в измене, сообщает Zakon.kz.

Как передает El Periodico, певица узнала, что защитник «Барселоны» изменяет ей с другой женщиной. Футболист уже переехал жить на свою старую квартиру. Пике является частым посетителем ночных клубов вместе со своим приятелем Рикардом Пучем. И во всех случаях Жерар был замечен в сопровождении женщин.

Пике и Шакира находятся в отношениях с 2011 года, но не состоят в официальном браке, у них двое сыновей – Милан и Саша.

Фото: Instagram/3gerardpique

Звездная пара встретилась на самом масштабном спортивном мероприятии 12 лет назад в ЮАР. Певица тогда исполняла гимн Чемпионата мира по футболу, а испанская команда с Пике стала победителем «Мундиаля». После яркой встречи в ЮАР две звезды больше не расставалась. В 2012 году у них появился первенец Милан, а два года спустя и второй сын Саша.

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