Сенатор предложил отстранять артистов от выступлений за плохое поведение на сцене

Депутат Сената Нурторе Жусип высказался о недавнем скандале с выступлением казахстанской группы «Ирина Кайратовна», передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор предлагает максимально ужесточить статьи закона по надругательству над государственными символами, удвоить установленный размер штрафа и продлить срок наказания до пяти лет.

Внести в закон «О культуре» статьи, обеспечивающие ответственность организатора культурно-массовых мероприятий, отдельных творческих представителей перед народом. А также отстранить от сцены певцов за нецензурные выражения, неуважение к публике, употребление наркотиков и алкогольных напитков до пяти лет, – предложил Нурторе Жусип.

По словам депутата, также необходимо создать репертуарную коллегию, республиканские и региональные художественные советы при Министерстве культуры и спорта.

Требуем ввести в требование проведения массово-культурных мероприятий правила соблюдения и уважения традиций, обычаев народа. Ограничить до пяти лет деятельность творческих организаций, нарушивших эти требования. Нурторе Жусип

Напомним, казахстанцы активно обсуждают недавнее выступление казахстанской группы «Ирина Кайратовна», артистов Shiza и Nurik Smit. Возмущения у многих вызвало то, что артисты на концерте в Алматы выступали нетрезвыми, а кто-то бросил Государственный флаг в толпу.