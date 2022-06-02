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Законодательство РК

Казахстанские букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с АФМ

меморандум, АФМ, букмекеры Фото: Роман Копанев
В Нур-Султане состоялась церемония подписания меморандума между Агентством РК по финансовому мониторингу, ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана» и СРО букмекеров РК.

В документе говорится о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председательствующий на встрече первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Габит Садырбеков отметил важность взаимодействия частного сектора с уполномоченным органом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

Я бы хотел остановиться на том, что такое антиотмывочная система. Бытует ошибочное мнение, будто есть АФМ – уполномоченный̆ орган, – пусть он и противодействует отмыванию доходов. На самом деле существует целая система, которая должна бороться с отмыванием денег. И в эту систему входит не только наше Агентство, но и все субъекты финансового мониторинга: банки, игорный̆ бизнес, различные финансовые и платежные организации, центральный̆ депозитарий и т.д. Все это – первая линия защиты.Габит Садырбеков

меморандум, АФМ

Фото: Роман Копанев

Руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга Ульзана Сыздыкова указала на важность прозрачного взаимодействия субъектов игорного бизнеса с регулятором, то есть Министерством культуры и спорта РК. По ее мнению, в первую очередь необходимо отработать требования по правилам внутреннего контроля, так как именно ПВК позволят получить понимание в сфере комплаенс.

Мы четко видим, что казахстанские букмекеры добросовестно предоставляют информацию, а по казино ситуация очень слабая, – считают в АФМ.

Представители букмекерских ассоциаций со своей̆ стороны выразили полную поддержку инициативам Агентства по финансовому мониторингу, добавив, что прилагают все усилия для обеления отрасли.

За последние два года это не первая наша встреча, и проделана большая работа, предшествующая подписанию меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках ПОД/ФТ. Букмекерские конторы, физически находясь в специально отведенных зонах – в городах Қонаеве и Щучинске, практически 99,9% платежей̆ проводят через банки второго уровня, платежные системы, то есть безналичным способом. В этой связи букмекерские конторы проходят двойную обработку информации.Председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Арайлым Сагынтай

Президент СРО букмекеров HR Галымжан Дуамбеков добавил, что букмекерские конторы давно созрели к сотрудничеству с госорганами.

В завершение встречи представители АФМ выразили приверженность в выработке гражданской сознательности, которая позволит казахстанцам жить в безопасном обществе.

Далее стороны приступили к подписанию меморандума.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Казахстан
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