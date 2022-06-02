Как создать бизнес-инкубатор в Казахстане – правила

Приказом МЦРИАП РК от 26 мая 2022 года утверждены Правила оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг, сообщает Zakon.kz.

Бизнес-инкубатор – это юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого предпринимательства на этапе их становления путем предоставления производственных помещений, оборудования, организационных, правовых, финансовых, консалтинговых и информационных услуг.

Чтобы получить статус бизнес-инкубатора, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого подается заявка в Национальный институт развития в области инновационного развития, с которым в случае успешного прохождения отбора заключается договор.

Заявители должны соответствовать следующим критериям:

наличие административных помещений, подходящих для оказания услуг бизнес-инкубирования, в размере не менее 100 кв. м; наличие квалифицированных кадров; финансовая состоятельность (могут полноценно функционировать не менее 6 месяцев без господдержки); наличие партнерских отношений с вузом; отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам и взносам; отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам.

Согласно правилам, Национальный институт объявляет о начале конкурсного отбора бизнес-инкубаторов в СМИ и на своем официальном интернет-ресурсе с указанием контактных данных и периода приема заявок не менее чем за 15 рабочих дней до начала приема заявок.

Срок приема заявок определяется Национальным институтом и составляет не менее 30 календарных дней.

Рассмотрение заявки также осуществляется в течение 30 календарных дней с даты завершения приема документов.

Заявки, представленные после завершения срока приема, регистрации и рассмотрению не подлежат.

Бизнес-инкубатор, признанный победителем по результатам конкурсного отбора, в течение 20 рабочих дней с даты принятия положительного решения заключает договор с Национальным институтом.

Бизнес-инкубатор, заключивший договор, оказывает услуги бизнес-инкубирования согласно заключенному договору, а также получает оплату за оказание таких услуг.

При определении стоимости услуг бизнес-инкубатора учитываются следующие расходы:

обеспечение инфраструктурой – предоставление во временное безвозмездное пользование получателю услуг бизнес-инкубирования помещений административного, производственного, вспомогательного назначения, необходимых для реализации проекта, включая оплату за коммунальные услуги и услуги связи, а также необходимого оборудования или услуг с использованием такого оборудования;

бухгалтерское сопровождение проекта – профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета, консультирование получателя услуг бизнес-инкубирования по различным вопросам, связанным с бухгалтерским учетом;

юридическое сопровождение проекта – профессиональные юридические услуги по вопросам, возникающим в процессе реализации проекта, осуществляемого получателем услуг бизнес-инкубирования;

консультационное и инжиниринговое сопровождение проекта – специализированные услуги технического, технологического характера, оказываемые с привлечением соисполнителей, участие которых необходимо для реализации отдельных мероприятий по бизнес-инкубированию в связи с необходимой квалификацией и ресурсами;

проектный менеджмент – консультационные услуги при подготовке и принятии управленческих решений, связанных с реализацией проекта, по поиску партнеров и финансирования, подбору персонала, соисполнителей;

разработка бизнес-плана получателю услуг бизнес-инкубирования;

разработка технической документации для получателя услуг бизнес-инкубирования – профессиональные услуги, связанные с применением современных технологий проектирования продукции, разработкой конструкторской, технологической, технической, нормативной документации;

продвижение инкубируемого проекта – разработка логотипа, дизайна презентационных материалов, иной символики проекта, обеспечение участия получателя услуг в выставках, размещение информационных материалов о проекте в СМИ, сетях трансферта технологий, специализированных информационных системах, прочие услуги, связанные с распространением информации по проекту;

переводческое сопровождение проекта;

содействие в организации деловых поездок получателя услуг, связанных с реализацией проекта, и др.;

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.