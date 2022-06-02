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Какие здания временно отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

Алматы, Турксибский район, здания, горячая вода, отключение, временное Фото: unsplash
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы с 6 по 28 июня временно отключат от горячей воды. Об этом сообщило ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.

Подача горячего водоснабжения будет ограничена:

- с 6 по 17 июня в контурах улиц

  • Лавренева – Дунентаева;

  • микрорайон Жулдыз -2.

- с 6 по 20 июня в контурах улиц

  • Баймагамбетова – Монтажная – Федосеева.

- с 6 по 27 июня в контурах улиц

  • Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;

  • Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;

  • Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.

- с 6 по 28 июня в контурах улиц

  • Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».ТОО «Алматинские тепловые сети»

Компания приносит свои извинения за временные неудобства.

Динара Халдарова
Алматы
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