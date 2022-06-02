Какие здания временно отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

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Ряд зданий в Турксибском районе Алматы с 6 по 28 июня временно отключат от горячей воды. Об этом сообщило ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.