Какие здания временно отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы
Фото: unsplash
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы с 6 по 28 июня временно отключат от горячей воды. Об этом сообщило ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.
Подача горячего водоснабжения будет ограничена:
- с 6 по 17 июня в контурах улиц
Лавренева – Дунентаева;
микрорайон Жулдыз -2.
- с 6 по 20 июня в контурах улиц
Баймагамбетова – Монтажная – Федосеева.
- с 6 по 27 июня в контурах улиц
Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;
Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;
Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.
- с 6 по 28 июня в контурах улиц
Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».ТОО «Алматинские тепловые сети»
Компания приносит свои извинения за временные неудобства.
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