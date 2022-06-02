Новоселье от «Казахмыс»: 35 семей с особенными детьми получили ключи от квартир

В Международный день защиты детей руководство группы компаний «Казахмыс» вручило ключи от новых квартир семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, также поздравления и подарки получили дети, чьи родители погибли на производстве.

Обладателями заветных квадратных метров стали работники компании в Караганде, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве. На этот раз ключи от 2-х, 3-х и 4-комнатных квартир получили 35 наиболее нуждающихся семей, отобранных комиссионным решением. Среди них три семьи, имеющие на воспитании двух и более особенных детей, многодетные семьи и семь неполных семей, в которых матери воспитывают детей одни.

В первую очередь от лица руководства компании позвольте поздравить детей с этим замечательным праздником – Международным днем защиты детей! Отрадно, что именно сегодня мы собрались по знаменательному поводу вручения ключей от квартир работникам компаний группы «Казахмыс», воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Учитывая, что детям с особенными потребностями необходимы комфортные условия для проживания, руководством компании в начале текущего года было принято решение и выделен 1 млрд тенге на приобретение 35 квартир, оборудованных бытовой техникой и оснащенных мебелью. Принимая во внимание, что в помощи нуждаются и другие семьи, руководством принято решение обеспечить жильем до конца текущего года еще порядка 50 семей. Первый зампредседателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей Гайдин

Будучи социально-ориентированной компанией, «Казахмыс» оказывает активную помощь социально-уязвимой категории работников, в том числе многодетным и малообеспеченным семьям, работникам, воспитывающим детей-инвалидов.

Фото: Kazakhmys Holding

Согласно программе обеспечения жильем, в 2019-2022 годах 4-комнатные благоустроенные квартиры в городах присутствия безвозмездно переданы 186 работникам компаний группы «Казахмыс» с многодетными семьями. Всего за этот период свой кров обрели свыше 900 детей.

Фото: Kazakhmys Holding

С 2020 года в «Казахмыс» оказывается адресная социальная помощь малообеспеченным работникам компании. Помощь заключается в ежеквартальной финансовой поддержке в размере 75 тыс. тенге на покупку основной продовольственной корзины, а также единовременной помощи ко Дню знаний в размере 56 500 тенге для сбора детей к новому учебному году. Численность получающих помощь составляет порядка 1 100 работников.

Кроме того, 1 июня 2020 года на базе медицинского центра «Жезказган» был открыт Детский реабилитационный центр, в котором дети с ограниченными возможностями не только работников «Казахмыс», но и городов присутствия проходят курсы реабилитации за счет компании. За этот период реабилитацию прошли более 390 детей. В 2021 году в Караганде ко Дню защиты детей был открыт центр для детей с синдромам Дауна «Солнечные дети», который успешно функционирует и на сегодняшний день.

Будучи отцом и дедушкой, хочу от себя лично поздравить наших детей с праздником, Днем защиты детей, и пожелать крепкого здоровья, счастливого детства и мирного неба над головой! – сказал Андрей Гайдин и вручил ключи.

Одной из счастливых обладателей 4-комнатной квартиры стала семья проходчика Карагандинского шахтопроходческого управления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Азамата Бахая, которая много лет вынуждена была снимать жилье. В семье Азамата пятеро детей, один из которых с особыми потребностями.

Честно говоря, мы не ожидали, что нам подарят квартиру. Я всю ночь не спала после того, как нам позвонили и сообщили эту новость. Раньше мы снимали квартиру, меняли съемное жилье, а дети меняли школу. Это очень тяжело. Теперь нам надо определиться со школой и секциями для детей, – делится, не скрывая эмоций, супруга Азамата.

Супруги Бахай, как и другие обладатели ключей от квартир в городах присутствия, тепло поблагодарили руководство компании за исполнение мечты, постоянную финансовую и другую поддержку.

В городах Балхаше и Жезказгане 1 июня также прошли праздничные концерты с анимационными шоу и музыкальными программами, организованными ТОО «Казахмыс Смэлтинг». В этих городах вручили ключи от квартир семи семьям.

Фото: Kazakhmys Holding

В Балхаше, на набережной города, с большой сцены виновников праздника поздравляли аким города Ораз Таурбеков и директор по корпоративному управлению «Казахмыс Смэлтинг» Мурагер Шаяхметов.

Дети всегда были воплощением искренности и справедливости, веры во все лучшее и светлое. Дети – это наше будущее, и я считаю, что мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы вы росли и воспитывались в мире и благополучии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев этот, 2022 год, объявил Годом детей. Поэтому, дорогие друзья, этот год – ваш! – поздравил балхашских детей Мурагер Шаяхметов.

Фото: Kazakhmys Holding

Не менее интересная праздничная программа прошла и в Жезказгане.

Для меня Международный день защиты детей – это один из самых светлых и добрых праздников, когда уже позади учебный год и начались каникулы. Этот год является особенным, потому что он был объявлен президентом Казахстана Годом детей. От имени группы «Казахмыс» я искренне поздравляю вас с праздником, – поздравил жезказганских новоселов директор по организационному развитию ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Бексултан Бекмуратов.

Также совместно с акиматом города Жезказгана 160 детям вручили сладкие наборы.