Изменились правила проведения экзамена по охотничьему минимуму

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 27 мая 2022 года внес изменения в правила проведения экзамена по охотничьему минимуму Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Охотничий минимум – специальный краткий курс обучающей программы, рассматривающий вопросы законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, техники безопасности при охоте, знание которой является обязательным условием для выдачи удостоверения охотника.

Так, слушатель для сдачи экзамена по охотминимуму проходит обучение согласно приказу министра сельского хозяйства РК «Об утверждении охотничьего минимума» в течение 16 часов.

Обучение проводится через информационную систему или в учебных классах ассоциации с понедельника по пятницу включительно с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, за исключением выходных и праздничных дней.

Экзамен по охотминимуму проводится в виде тестирования в электронном или бумажном формате с понедельника по пятницу включительно с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, за исключением выходных и праздничных дней.

Проведение экзамена по охотминимуму в бумажном формате осуществляется на основании письменного заявления слушателя в произвольной форме.

Тестирование в бумажной форме проводится экзаменационными комиссиями посредством фиксации аудио- и видеозаписывающих устройств в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления, в филиалах или представительствах ассоциации.

Комиссия создается приказом руководителя филиала или представительства ассоциации в количестве не менее трех человек.

При сдаче экзамена по охотминимуму ответственный исполнитель выдает слушателю сертификат в течение одного часа.

При получении отрицательного результата тестирования по охотминимуму слушатели имеют право на повторное проведение тестирования не менее чем через один календарный день после времени его последнего тестирования.

Допуск к прохождению слушателем тестирования по охотминимуму в электронной форме предоставляется информационной системой автоматически по истечении трех рабочих дней с момента авторизации слушателя в информационной системе ассоциации.

При сдаче экзамена по охотминимуму сертификат формируется автоматически и направляется в личный кабинет слушателя в течение 15 минут.

Полученный после сдачи экзамена сертификат является основанием для выдачи удостоверения охотника.

Приказ вводится в действие с 11 июня 2022 года.