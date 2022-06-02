В объявлениях – завышенная цена: эксперт рассказала о рынке жилья
Эксперт отмечает, что в нынешней нестабильной экономической ситуации, с непрогнозируемым уровнем инфляции, плавающим курсом тенге и общей ситуацией в мире сложно давать прогнозы по ценам на недвижимость. Но, в то же время, нынешние цены на недвижимость в Алматы и столице, по мнению специалистов, не отражают реальность и сильно завышены.
Если быть реалистами, то стоит отметить сильное снижение числа сделок в мае. На вторичном рынке сделки уменьшились и фактически совершились лишь по тем объектам, где продавец был открыт к переговорам по стоимости и компромиссу с покупателем. Поэтому в выигрыше в итоге окажется тот продавец, который думает на опережение. Наметилась тенденция снижения цен на вторичную недвижимость. В данном случае цены на вторичные объекты, находящиеся в эксплуатации более 50-60 лет, я бы в целом назвала парадоксом. Все дело в том, что за последний год – полтора, и эти, и новые объекты сравнялись в цене, что точно не является нормой. Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Нина Лукьяненко
Что касается рынка первичного (нового) жилья, то эксперт отмечает: на фоне кризисной ситуации отчетливо наметились проблемы с завершением строительства некоторых объектов малоизвестных компаний-застройщиков, рост цен на строительные материалы также не дает экспертам позитивных ожиданий снижения цен на квадратные метры в новых домах.
Есть все предпосылки ожидать, что новых интересных предложений с хорошей локацией и ценой не станет больше. И это говорит о том, что будет отлично, если рост цен на новое жилье остановится.
Дальнейшая картина будет зависеть от того, какие меры поддержки данного сегмента будут выделены со стороны государства и будут ли таковые. Бесспорно, уровень инфляции также будет влиять на цену, так как недвижимость — это такой же товар, как и любой другой. Если цены будут расти на все, то падение стоимости квадратного метра мы в ближайшее время серьезно не ощутим. Что касается рынка вторичного жилья, предполагаю снижение цен в фактических сделках – именно на это хочу обратить внимание читателей, так как большинство ориентируется на цены объявлений продавцов, где стоит пока все еще завышенная цена. Нина Лукьяненко
Эксперты в сфере недвижимости зафиксировали рост цен в течение наступившего года от 1,8 до 5,5% в месяц.
Драйвером роста была подпитка средствами ЕНПФ, направляемыми на покупку недвижимости, и, безусловно, высокий текущий уровень ежемесячной инфляции. При этом иногда новое жилье от застройщика показывало рост цены меньше, чем вторичная недвижимость. Основной спрос, как обычно, сформировался в городах-миллионниках, при этом в течение текущего года мы имели возможность наблюдать всплески по количеству сделок в отдельных регионах, например, в марте в Карагандинской области было рекордное число сделок. Нина Лукьяненко