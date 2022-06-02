В объявлениях – завышенная цена: эксперт рассказала о рынке жилья

Сделки с недвижимостью в мае совершились лишь там, где продавец был открыт к переговорам по стоимости и компромиссу с покупателем. Что будет с ценами на жилье в Алматы и столице, корреспонденту Zakon.kz рассказала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Нина Лукьяненко.

Эксперт отмечает, что в нынешней нестабильной экономической ситуации, с непрогнозируемым уровнем инфляции, плавающим курсом тенге и общей ситуацией в мире сложно давать прогнозы по ценам на недвижимость. Но, в то же время, нынешние цены на недвижимость в Алматы и столице, по мнению специалистов, не отражают реальность и сильно завышены.

Если быть реалистами, то стоит отметить сильное снижение числа сделок в мае. На вторичном рынке сделки уменьшились и фактически совершились лишь по тем объектам, где продавец был открыт к переговорам по стоимости и компромиссу с покупателем. Поэтому в выигрыше в итоге окажется тот продавец, который думает на опережение. Наметилась тенденция снижения цен на вторичную недвижимость. В данном случае цены на вторичные объекты, находящиеся в эксплуатации более 50-60 лет, я бы в целом назвала парадоксом. Все дело в том, что за последний год – полтора, и эти, и новые объекты сравнялись в цене, что точно не является нормой. Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Нина Лукьяненко

Что касается рынка первичного (нового) жилья, то эксперт отмечает: на фоне кризисной ситуации отчетливо наметились проблемы с завершением строительства некоторых объектов малоизвестных компаний-застройщиков, рост цен на строительные материалы также не дает экспертам позитивных ожиданий снижения цен на квадратные метры в новых домах.

Есть все предпосылки ожидать, что новых интересных предложений с хорошей локацией и ценой не станет больше. И это говорит о том, что будет отлично, если рост цен на новое жилье остановится.

Дальнейшая картина будет зависеть от того, какие меры поддержки данного сегмента будут выделены со стороны государства и будут ли таковые. Бесспорно, уровень инфляции также будет влиять на цену, так как недвижимость — это такой же товар, как и любой другой. Если цены будут расти на все, то падение стоимости квадратного метра мы в ближайшее время серьезно не ощутим. Что касается рынка вторичного жилья, предполагаю снижение цен в фактических сделках – именно на это хочу обратить внимание читателей, так как большинство ориентируется на цены объявлений продавцов, где стоит пока все еще завышенная цена. Нина Лукьяненко

Эксперты в сфере недвижимости зафиксировали рост цен в течение наступившего года от 1,8 до 5,5% в месяц.