Что будет с ценами на жилье в Алматы в ближайшие пять лет
По ее словам, сегодня много доступных ипотек для всех категорий населения, нужно просто изучить эту тему.
"Сейчас на рынке жилья наблюдается откат цен на фоне перегрева. А если принять во внимание долгосрочную перспективу, что ожидает рынок жилья. Естественный прирост – положительный, миграционный прирост – положительный, инфляция растет, поэтому мои прогнозы – в ближайшие 3-5 лет цены на квартиры еще поднимутся".Нина Лукьяненко
Она отметила, что сейчас 80% рынка сделок с недвижимостью происходит путем привлечения "ипотечного плеча".
"Поэтому всем рекомендую обратить внимание на систему накоплений в "Отбасы банке". Как бы мы не говорили, как дорого стоят квартиры, купить их реально, особенно на падающем рынке. Безусловно, это не для никого не секрет, я эти прогнозы уже давала, что в ближайшем обозримом будущем ждет стагнация. Откат цен мы наблюдаем".Нина Лукьяненко
Тем, у кого есть средства и желание приобрести квартиру, эксперт рекомендует наблюдать за рынком именно сейчас. К примеру, она дала рекомендации касательно новостроек.
"Как бы сейчас застройщики не говорили, что у них все нормально со сделками, это не так. Мы видим количество и объем рекламных предложений, когда мы наблюдаем реальное снижение цены. Несколько застройщиков объявляли акции в начале июля – ночные скидки. Как это еще можно назвать, как ни снижение цены", – считает Нина Лукьяненко.
По словам риелтора, сегодня много застройщиков сотрудничают с банками, создавая индивидуальные программы с более лояльными условиями, с 10% первоначального взноса. Много строительных компаний предлагают рассрочку. Если раньше предлагалась рассрочка до окончания строительства, то сейчас дается до 40 месяцев.
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