Что будет с ценами на жилье в Алматы в ближайшие пять лет

Советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко 17 августа 2023 года на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы рассказала, что будет с ценами на жилье в южной столице в ближайшие пять лет, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня много доступных ипотек для всех категорий населения, нужно просто изучить эту тему.

"Сейчас на рынке жилья наблюдается откат цен на фоне перегрева. А если принять во внимание долгосрочную перспективу, что ожидает рынок жилья. Естественный прирост – положительный, миграционный прирост – положительный, инфляция растет, поэтому мои прогнозы – в ближайшие 3-5 лет цены на квартиры еще поднимутся". Нина Лукьяненко

Она отметила, что сейчас 80% рынка сделок с недвижимостью происходит путем привлечения "ипотечного плеча".

"Поэтому всем рекомендую обратить внимание на систему накоплений в "Отбасы банке". Как бы мы не говорили, как дорого стоят квартиры, купить их реально, особенно на падающем рынке. Безусловно, это не для никого не секрет, я эти прогнозы уже давала, что в ближайшем обозримом будущем ждет стагнация. Откат цен мы наблюдаем". Нина Лукьяненко

Тем, у кого есть средства и желание приобрести квартиру, эксперт рекомендует наблюдать за рынком именно сейчас. К примеру, она дала рекомендации касательно новостроек.

"Как бы сейчас застройщики не говорили, что у них все нормально со сделками, это не так. Мы видим количество и объем рекламных предложений, когда мы наблюдаем реальное снижение цены. Несколько застройщиков объявляли акции в начале июля – ночные скидки. Как это еще можно назвать, как ни снижение цены", – считает Нина Лукьяненко.

По словам риелтора, сегодня много застройщиков сотрудничают с банками, создавая индивидуальные программы с более лояльными условиями, с 10% первоначального взноса. Много строительных компаний предлагают рассрочку. Если раньше предлагалась рассрочка до окончания строительства, то сейчас дается до 40 месяцев.

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