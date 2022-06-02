Бюст Абая установили в Нью-Дели

В Нью-Дели в сквере Сан Мартин Парк состоялась торжественная церемония открытия бюста великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло с участием заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, государственного министра иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи, а также представителей дипломатического корпуса.

Абай не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Он призывал людей осваивать науку, приобщаться к знаниям, прославлял инновации и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества. Бахыт Султанов

Представитель Казахстана отметил, что установка бюста Абая будет способствовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества между двумя странами. Стороны продолжат развивать сотрудничество в области образования, науки и культуры.