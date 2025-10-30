В Риме открыли бюст Абая Кунанбайулы

В итальянской столице состоялось торжественное открытие бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, церемония прошла в римском парке Виллы Грациоли (Parco di Villa Grazioli). В мероприятии приняли участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, представители итальянской творческой интеллигенции и официальная делегация Казахстана.

Выступая на открытии, Аида Балаева подчеркнула, что Абай Кунанбайулы является духовным ориентиром казахского народа, а его идеи добра, справедливости и просвещения актуальны и сегодня.

"В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит президента Республики Казахстан в Италию, а также визит председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю – прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов", – сказала Аида Балаева.

Отмечается, что за рубежом память Абая почитают во многих странах мира – его памятники установлены в Ташкенте, Москве, Бишкеке, Пекине, Париже, Берлине, Стамбуле, Нью-Дели, Сеуле и других городах.

В завершение церемонии Аида Балаева и Ерболат Сембаев возложили цветы к памятнику Чингиза Айтматова.