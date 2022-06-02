Каковы шансы сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА — прогнозы спортивных журналистов

С 3 по 13 июня 2022 года футбольная сборная Казахстана проведет четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА, два у себя дома и два в гостях. В преддверии этих игр корреспондент Zakon.kz поинтересовался у спортивных журналистов о шансах казахстанской команды.

Специалистам были заданы три вопроса:

Каков ваш прогноз на матчи сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА? Насколько тяжело будет казахстанской сборной сыграть четыре матча в течение всего десяти дней? Сможет ли новый главный тренер сборной Магомед Адиев добиться хороших показателей в этих играх?

Фото: vk

1. Думаю, мы завершим свое выступление, как всегда, на четвертом месте. Все три соперника более мастеровитые. С азербайджанцами сыграем дома – 0:0, и 1:1 на выезде с белорусами. В двух других встречах сильнее будут словаки, они в рейтинге на 59-м месте. Это на порядок выше, словаки – бесспорные лидеры. В Трнаве наши уступят со счетом 0:3, дома – 0:2.

2. Впервые сборная Казахстана столкнется с таким графиком выступлений – за десять дней четыре матча. В Европе такое случается часто. Поэтому другие команды будут к этому лучше готовы.

3. Не думаю, что у Адиева получится что-то новое привнести в рисунок игры нашей сборной. Есть две причины: специалист впервые работает на уровне сборной, здесь опыт, все же, скажется. Потом, половина состава игроков сборной Казахстана будет отсутствовать в этих матчах.

Фото: личный архив Сергея Райляна

1. Не строю больших иллюзий насчет выступления нашей сборной, думаю, она будет аутсайдером своей группы. Если по прогнозам, то есть шанс приобрести какие-то очки в домашней игре с Азербайджаном. Ну а в остальных трех играх будет очень тяжело.

2. Для нашей команды такие игры впервые, непривычно. Это долгие перелеты, так как мы находимся далеко от Европы. Конечно, будет тяжело, а что делать, все в равных условиях.

3. Я не думаю, что перед Адиевым поставлены какие-то глобальные задачи выхода в следующий дивизион. Тем более, тренер малознакомый в Казахстане, на уровне сборной не работал. Тяжело будет нашей сборной в этих поединках.

Фото: kazgazeta

1. Я считаю, если мы в этих четырех матчах сможем набрать хотя бы семь очков, то это будет очень хорошим показателем. Но это будет очень трудной задачей, так как у нашей сборной новый наставник и новый стиль игры. Тем более, что у нас не было никаких серьезных товарищеских игр перед Лигой наций.

2. В истории казахстанского футбола это в новинку. В 1997 году на отборочном турнире азиатского региона к мировому первенству сборная Казахстана в течение 45 дней провела шесть матчей. А здесь за десять дней нужно сыграть четыре матча. Все будет зависеть от умения тренера, как он подведет игроков к той или иной игре. Как бы ни смотрели на эту ситуацию, очень тяжело будет сборной.

3. Не скрою, как и многие казахстанские болельщики футбола, жду от Адиева хороших результатов. Каков будет рисунок игры казахстанских футболистов, выяснится в этих поединках. Возьмет ли Адиев стиль игры карагандинского «Шахтера», где он работал ранее, или привнесет что-то свое, новое. Это покажет время и результаты сборной. Надеемся на положительные шесть или семь очков за эти десять дней.

Фото: Instagram/kffwomen

Четвертая игра пройдет 13 июня в Нур-Султане. Казахстанские футболисты примут гостей из Словакии. Начало матча запланировано на 20:00.

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