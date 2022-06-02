В Казахстане будут маркировать рога сайгаков

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках, сообщает Zakon.kz.

Маркировка рогов сайгаков включает изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для идентификации рогов сайгаков.

Согласно правилам, маркировке подлежат рога сайгаков, исключая перемещаемые через территорию республики в таможенном режиме транзита товара.

Не подлежат маркировке рога, полученные путем незаконного приобретения или изъятия из среды обитания сайгаков.

Изделие для маркировки (мечения) рогов сайгаков (QR-код) изготавливается единой информационной системой для идентификации, учета рогов сайгаков (ИС) на основании зарегистрированных в ней данных и распечатывается на самоклеящейся бумаге оператором ведомства.

QR-код состоит из белой рамки размером 30 мм х 30 мм, четырех черных квадратов по углам, а также горизонтальных и вертикальных компонентов.

Комитет лесного хозяйства и животного мира выдает изделия на основании заявления субъектов государственной монополии, осуществляющих торговлю рогами сайгаков.

Субъект государственной монополии, желающий вывести рога сайгаков за пределы РК, обращается с заявлением на получение разрешения на экспорт и либо реэкспорт с территории республики дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Разрешение выдается административным органом согласно правилам выдачи разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Индивидуальный учетный номер (ИД) изделия указывается в разрешении.

Изделие наклеивается специалистом субъекта государственной монополии внутрь каждого вакуумного пакета, содержащего рог сайгака, способом, обеспечивающим его визуальный осмотр и исключающим повторное использование.

Изделия содержат следующую информацию: индивидуальный учетный номер рога (ИД), код источника рога, популяцию сайгака, дату (получения, изъятия, приобретения рога), номер и дату ветеринарно-санитарной экспертизы рога, номер изделия, дату выдачи изделия.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 16 июня 2022 года.