Супервайзер присвоила себе 1,2 млн тенге в Усть-Каменогорске

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В полицию обратился 41-летний региональный директор предприятия. Он сообщил, что в период с 1 декабря прошлого года по 29 апреля этого года была допущена растрата на сумму свыше 1,2 млн тенге, передает Zakon.kz.