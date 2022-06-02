Супервайзер присвоила себе 1,2 млн тенге в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
В полицию обратился 41-летний региональный директор предприятия. Он сообщил, что в период с 1 декабря прошлого года по 29 апреля этого года была допущена растрата на сумму свыше 1,2 млн тенге, передает Zakon.kz.
В растрате мужчина подозревает 33-летнюю жительницу города. Она занимала должность супервайзера. По словам директора, женщина присвоила себе деньги.
Стражи правопорядка задержали подозреваемую. В ходе допроса она дала признательные показания.
В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по ст. 189 ч. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». ДП Восточно-Казахстанской области
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