Послы стран Евросоюза посетили металлургический комбинат «АрселорМиттал Темиртау»

Металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» посетили чрезвычайные и полномочные послы Европейского союза и Королевства Нидерландов в Казахстане. Делегация прибыла для ознакомления с промышленным потенциалом компании и обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.

Цель нашего визита – ознакомление с тем, что производит металлургический комбинат. АО «АрселорМиттал Темиртау» – одна из частично европейских компаний. Евросоюз и Казахстан все больше и больше говорят о сотрудничестве. У нас заключен договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Торговля между Евросоюзом и Казахстаном растет. Нам нужны партнеры для того, чтобы переходить на более зеленую энергетику и экономику. Я думаю, что Казахстану тоже нужны современные технологии, новые инвесторы, чтобы создавать рабочие места. В скором будущем мы будем обсуждать эту тему с правительством. Мы прилагаем усилия для поиска новых сфер сотрудничества. Посол Европейского союза в Республике Казахстане господин Кестутис Янкаускас

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» во главе с генеральным директором Биджу Наиром провело для дипломатов экскурсию по металлургическому комбинату. Гости посетили доменную печь №3, где ознакомились с процессом производства чугуна, а также контролем технологического процесса.

Далее гости посетили цех горячего цинкования и алюминирования, где им продемонстрировали процесс цинкования и уже готовую продукцию.

Члены делегации Европейского союза и Королевства Нидерландов в Республике Казахстан отметили, что они видят перспективы сотрудничества с компанией.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

На данном металлургическом комбинате производится качественная продукция, – подчеркнул посол Королевства Нидерландов в Республике Казахстан господин Андре Карстенс. – АО «АрселорМиттал Темиртау» в юридическом смысле является голландской компанией, и мы тесно сотрудничаем между собой и оказываем поддержку друг другу.