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Цены на нефть ускорили падение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

стоимость нефти, результаты торгов Фото: pixabay
Мировые цены на нефть 2 июня днем ускорили снижение до 2,7% в ожидании решений ОПЕК+ по сделке, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 16:54 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,71% — до 113,14 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 112,09 доллара.

Отмечается, что утром цены на нефть подешевели на 1,5%.

Заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг, главное и ожидаемое событие недели на нефтяном рынке. Страны альянса совместным решением должны определить, продолжать ли плановое увеличение добычи нефти в июле, то есть на 432 тыс. баррелей в сутки.

При этом, как сообщает Financial Times, Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне западных санкций. На это обратили внимание инвесторы, а ожидание увеличения добычи сдерживает нефтяные котировки.

По данным СМИ, ОПЕК+ работает над тем, чтобы компенсировать падение добычи нефти в РФ из-за санкций, которое оценивается примерно в миллион баррелей ежедневно. Предполагается, что Россия может согласиться с тем, чтобы другие производители компенсировали ее снижение добычи, но это может произойти не сегодня и не в полном объеме.

Оксана Житникова
Россия США
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