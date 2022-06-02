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Избирательные участки в Алматы доступны в сервисах 2ГИС и Yandex Maps

Участки для референдума, 2ГИС и Yandex Maps Фото: Zakon.kz/Маким Золотухин
Проект реализован акиматом Алматы совместно с сервисами 2ГИС и Yandex Maps, сообщает Zakon.kz.

Для удобства жителей города в картах приложений появилась возможность определения локации собственного участка. Ключевые слова для поиска: «Референдум учаскесі», «Избирательные участки», «Участок референдума», «Referendum precinct».

В картах 2ГИС есть дополнительная возможность определения собственного участка по привязке к адресу прописки. Для этого достаточно открыть карточку своего дома и перейти в раздел «Службы».

Напомним, что для жителей Алматы также запущен единый сall-центр по телефону: +7 (727) 338 45 45, где можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также уточнить номер и адрес участка. Данную информацию также можно получить на сайте open-almaty.kz и через telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для этого необходимо ввести номер ИИН.

Республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. На референдум вынесен вопрос «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».

Подробная информация доступна на сайте акимата Алматы.

Константин Вноровский
Референдум в Казахстане Алматы
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