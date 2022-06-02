Для чего парламентарии хотят уровнять акцизы на табачные изделия

Казахстанские парламентарии требуют пересмотра акцизов на табачные изделия. По мнению народных избранников, дифференцированный подход к налогообложению ведет к недополучению бюджетом значительных средств.

Также депутаты отмечают, что ставки должны быть одинаковы как для сигарет, так и для изделий из нагреваемого табака.

Акцизы на сигареты и на изделия из нагреваемого табака рассчитываются по разному: на сигареты акциз высчитывается на 1 тыс. штук, в то время как на нагреваемый табак акциз исчисляется в расчете на килограмм табака. Это мировая практика, ведь в стиках табака содержится меньше, чем в сигаретах, а значит, поштучно их сравнивать некорректно.

При выравнивании акцизных ставок на традиционные сигареты с изделиями нагревания табака средняя стоимость одного грамма табака в сигаретах будет равна порядка 14 тенге, в то время как на ИНТ аналогичный показатель составит 53 тенге. Посчитать, во сколько раз вырастет стоимость, не составит труда даже для человека с начальным школьным образованием. Возникает логичный вопрос – не является ли выравнивание налоговых ставок продвижением интересов традиционных табачных изделий, то есть сигарет?

Аналогичным вопросом задались, например, в Латвии. Там в похожей ситуации был пролоббирован вопрос повышения акцизных ставок на изделия нагревания табака. В итоге – ожидаемый резкий рост цен на стики в перспективе ближайших трех лет, а также очевидное преимущество производителя сигарет, единственного из крупных, который не представил курильщикам менее вредной, бездымной альтернативы.

Почему Казахстан хочет пойти по специфичному пути Латвии, а не других стран мира? Посмотрим на международный опыт в налогообложении табачной продукции. Как правило, акцизы на системы нагревания табака в мире ниже, чем на сигареты. В Европейском союзе – на 72%, в ЕАЭС – на 70%, а в СНГ – в среднем на 62%.

В одном из своих последних отчетов Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отметило, что «поскольку система нагревания табака нагревает, а не сжигает табак, значительно снижается выработка вредных и потенциально вредных химических веществ по сравнению с сигаретным дымом».

В случае, если речь идет действительно о лоббировании интересов конкретных игроков табачного рынка, не удивительно, что вопрос пополнения бюджета за счет ИНТ не выдерживает никакой критики. В случае перевода с килограммов табачной смеси на поштучные акцизы потери бюджета в 2023 году составят порядка 5 млрд тенге.

Еще один довод парламентариев – забота о детях. К примеру, один из депутатов Мажилиса Парламента РК уже высказывал мнение, что именно низкие акцизы являются причиной того, что дети покупают вейпы и стики. При этом в стороне остается вопрос контроля торговых точек, а также ответственности лиц, продающих табачную продукцию несовершеннолетним.