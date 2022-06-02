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Заморозки, шквал и гроза – штормовое предупреждение объявлено в пяти областях РК

Синоптики объявили штормовое предупреждение, регионы накроет непогода Фото: Zakon.kz
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 3 июня в пяти регионах страны. В РГП «Казгидромет» прогнозируют сильный ветер, шквал, а в центральной части Казахстана – заморозки, передает Zakon.kz.

Днем 3 июня на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 м/с, сила порывов будет доходить до 23 м/с.

В Петропавловске ветер северный, порывами 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С. РГП «Казгидромет»

Кроме того, на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 3 июня ожидаются гроза и шквал. Ветер северо-восточный, порывами 15-20 м/с.

В Туркестане – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы составят 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области и Кызылорде пройдет гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области, 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области ветер 15-20 м/с, порывами 25 м/с.

В горных районах, а также на юге, востоке Алматинской области днем – гроза, шквал. Ветер северо-восточный на востоке и в горных районах области, порывы 25 м/с.

В департаменте по ЧС призывают граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Оксана Житникова
Казахстан
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