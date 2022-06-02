Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК

ОПЕК, Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В июле и августе ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

В министерском заседании стран – участниц ОПЕК+, прошедшем в формате видеоконференции, Казахстан представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года. Пресс-служба МЭ РК

Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки.

Показатели нашей страны на июнь – 1,655 млн.

Константин Вноровский
ОПЕК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане
ООН сменила название Турции в официальных документах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления