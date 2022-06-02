Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В июле и августе ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.
В министерском заседании стран – участниц ОПЕК+, прошедшем в формате видеоконференции, Казахстан представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.
На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по соглашению.
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года. Пресс-служба МЭ РК
Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки.
Показатели нашей страны на июнь – 1,655 млн.
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