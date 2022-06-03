Нападение на полицейских в Нур-Султане попало на видео

Инцидент произошел в Нур-Султане. Водитель «КамАЗа» пытался скрыться с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

Дальнейший конфликт попал на видео и распространился в соцсетях.

30 мая в столице в 17:20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Начато досудебное расследование по статье 380, части 3, пункту 1 УК «Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц».

Сообщаем, что 1 июня 2022 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана в отношении подозреваемого К., санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток, до вынесения органом следствия постановления о квалификации деяния подозреваемого и предъявления обвинения (статья 139 УПК). Суд города Нур-Султан

По истечении 10 суток вопрос о применении к К. меры пресечения подлежит повторному рассмотрению судом по ходатайству органа, осуществляющего следствие. Постановление не вступило в законную силу.