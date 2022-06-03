Самат Гилимов назначен генеральным директором ТОО «Казахавтодор»

Генеральным директором ТОО «Казахавтодор» назначен Самат Гилимов, сообщает Zakon.kz.

Трудовую деятельность Самат Гилимов начал с должности слесаря совхоза Косшагыл Гурьевской области.

В разные годы занимал руководящие должности в производственной и государственной сферах, в том числе службу в органах налоговой полиции РК, работал руководителем аппарата – заместителем директора филиала «Эмбамунайгаз» АО «Разведка добыча «КазМунайГаз», заместителем акима Актюбинской области, по Атырауской области руководителем инспекции Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником Межрайонной инспекции транспортного контроля «Каспий» и руководителем Комитета транспортного контроля, заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

27 мая был освобожден от должности председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.