Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Самат Гилимов назначен генеральным директором ТОО «Казахавтодор»

Самат Гилимов Фото: primeminister.kz
Генеральным директором ТОО «Казахавтодор» назначен Самат Гилимов, сообщает Zakon.kz.

Трудовую деятельность Самат Гилимов начал с должности слесаря совхоза Косшагыл Гурьевской области.

В разные годы занимал руководящие должности в производственной и государственной сферах, в том числе службу в органах налоговой полиции РК, работал руководителем аппарата – заместителем директора филиала «Эмбамунайгаз» АО «Разведка добыча «КазМунайГаз», заместителем акима Актюбинской области, по Атырауской области руководителем инспекции Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником Межрайонной инспекции транспортного контроля «Каспий» и руководителем Комитета транспортного контроля, заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

27 мая был освобожден от должности председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Анастасия Стативкина
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления