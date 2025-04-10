Назначен новый генеральный директор АНПЗ

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ") сменили генерального директора. Полномочия Галымжана Жусанбаева были досрочно прекращены, а новым гендиректором назначен Куаныш Бишимов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 апреля 2025 года, стало известно из Instagram "КазМунайГаза".

Из распространенной информации следует, что решением внеочередного общего собрания участников ТОО "АНПЗ":

досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя правления) ТОО "АНПЗ" Жусанбаева Галымжана Омарулы;

полномочия генерального директора (председателя правления) ТОО "АНПЗ" Жусанбаева Галымжана Омарулы; на должность генерального директора (председателя правления) назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович.

Нового генерального директора коллективу предприятия представил руководитель аппарата АО НК "КазМунайГаз" Алимухаммед Қуттумурат-улы. Руководством КМГ перед новым генеральным директором АНПЗ поставлены конкретные задачи по повышению операционной эффективности, увеличению выхода светлых нефтепродуктов, повышению надежности и энергоэффективности производственных процессов, дальнейшей реализации экологических проектов, качественному проведению планово-предупредительных работ в 2025 году и созданию комфортных и безопасных условий для работников. Подчеркнута важность стабильной и бесперебойной работы завода.

Куаныш Бишимов в разные годы работал в таможенных органах, Министерстве экономики и торговли РК, Министерстве индустрии и торговли РК, РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК. Занимал должности генерального директора АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", заместителя председателя правления НПП "Атамекен", председателя правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

С июля 2022 года и до нового назначения был гендиректором ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

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2 апреля 2024 года стало известно о назначении нового гендиректора АНПЗ после скандала. Тогда Галымжана Жусанбаева сменил Абзал Досжанов. Но в июне того же года в дело о скандале с увольнением гендиректора АНПЗ вмешался суд, который восстановил Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора ТОО "АНПЗ".