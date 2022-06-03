Челлендж с флагом РК: Нурлан Коянбаев обратился к казахстанцам

Фото: Instagram/koyanbayevnurlan

Известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram для установления мирового рекорда, сообщает Zakon.kz.