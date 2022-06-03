Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Челлендж с флагом РК: Нурлан Коянбаев обратился к казахстанцам

Нурлан Коянбаев, челлендж, обращение, рекорд Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram для установления мирового рекорда, сообщает Zakon.kz.

Актер запустил челлендж на личной странице еще два года назад — 25 июня 2020 года.

Теперь продюсер обратился к подписчикам.

Друзья, собираем 100 млн комментарием под постом с флагом, – написал шоумен.

На данный момент публикацию прокомментировало более 12,8 пользователей.

Анастасия Московчук
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления