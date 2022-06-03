Челлендж с флагом РК: Нурлан Коянбаев обратился к казахстанцам
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев продолжает челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram для установления мирового рекорда, сообщает Zakon.kz.
Актер запустил челлендж на личной странице еще два года назад — 25 июня 2020 года.
Теперь продюсер обратился к подписчикам.
Друзья, собираем 100 млн комментарием под постом с флагом, – написал шоумен.
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