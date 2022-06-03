Токаев упразднил 12 районных судов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 июня 2022 года подписал указ «Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов», сообщает Zakon.kz.

Так, упразднены:

районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;

районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;

районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;

Павлодарский районный суд Павлодарской области;

районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, упразднены:

Специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области; Специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.

Этим же указом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей.

В частности, освобожден от занимаемой должности председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.