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Токаев упразднил 12 районных судов

упразднение райсудов Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 июня 2022 года подписал указ «Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов», сообщает Zakon.kz.

Так, упразднены:

  • районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;

  • районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;

  • районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;

  • Павлодарский районный суд Павлодарской области;

  • районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

  • районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;

  • районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, упразднены:

  1. Специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;

  2. Специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.

Этим же указом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей.

В частности, освобожден от занимаемой должности председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт
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