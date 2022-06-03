Токаев упразднил 12 районных судов
Так, упразднены:
районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
Павлодарский районный суд Павлодарской области;
районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Кроме того, упразднены:
Специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;
Специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.
Этим же указом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей.
В частности, освобожден от занимаемой должности председатель суда города Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.