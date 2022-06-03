«Беременные не смогли выносить детей после вакцины Pfizer»: опровергнут новый фейк

В интернете появилась информация о том, что из 270 беременных участниц клинических испытаний вакцины производства Pfizer/BioNTech лишь одной удалось выносить и родить здорового ребенка. У всех остальных произошел выкидыш. В Stopfake.kz отметили: это неправда, передает Zakon.kz.

Сообщение было основано на статье, которая была опубликована на англоязычном сайте 19 января 2022 года. В ней говорится, что из 270 участниц 238 выбыли по неизвестным причинам. Из оставшихся 32 лишь одна смогла выносить и родить здорового ребенка.

Эти данные были взяты из документа Pfizer/BioNTech «5.3.6 Совокупный анализ пострегистрационных сообщений о нежелательных явлениях pf-07302048 (bnt162b2), полученных до 28 февраля 2021 года».

Доцент кафедры медицины матери и ребенка в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета Эмили Адхикари ознакомилась с оригинальным документом Pfizer/BioNTech.

238 участниц вовсе не выбыли из исследования, а все еще вынашивали детей, следовательно, не могли сообщить об исходе беременности в период проведения клинических испытаний.

Вики Мале, преподаватель репродуктивной иммунологии в Имперском колледже Лондона, отметила, что нежелательные последствия, о которых говорится в статье, вовсе необязательно связаны с вакцинами.

Она указывает на то, что описанные в статье события произошли после вакцинации, но необязательно являются ее следствием. Также она отметила, что в статье речь идет лишь о 205 случаях выкидышей среди привитых женщин, что составляет очень малую часть от всех привитых беременных и кормящих в США.

Информация о том, что практически у всех участниц клинических испытаний вакцины Pfizer случился выкидыш, – фейк и манипуляция, – говорится в сообщении.

Прежде чем разрешить вакцинацию против COVID-19 для беременных и кормящих, препараты прошли полноценные клинические и доклинические исследования. Процедура безопасна и не увеличивает риск преждевременных родов или смерти плода, отмечают ученые.