ВОЗ объяснила казахстанцам вред от нагреваемого табака и вейпов

«Табачная индустрия видит падение доходов от простых сигарет. Они нацелены на новых потребителей. Соответственно, придумывают новые изделия, в том числе нагреваемый табак», – заявил глава группы ВОЗ «Инициатива по освобождению от табачной зависимости «Без табака» Винейак Мохан Прасад.

На брифинге в Нур-Султане руководитель секретариата рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Адриана Бланко Маркизо заявила, что «эта новая продукция опасна, именно поэтому с ней нужно обращаться точно так же, как и с другой табачной продукцией».

Налогообложение должно быть точно таким же, как у обычных сигарет. Поштучно. И ставка должна быть одинаковой с сигаретами. Адриана Бланко Маркизо

Эксперты уточняют: уже было доказано, что некоторые токсичные вещества в новой продукции содержатся в меньшем количестве, но это не значит, что рисков меньше. К сожалению, у многих токсических веществ нет такого потолка: они очень токсичные. И неважно, в каком количестве.

Сейчас во многих странах эти изделия продаются, в том числе и детям, вызывая их зависимость и привыкание.

Вчера мы проходили по улице и видели очень много молодых людей, которые используют эти новые продукты. Дети, которым было меньше 16 лет, использовали электронные сигареты. Винейак Мохан Прасад

Он добавил, что «эта продукция привлекательна для детей из-за запаха, она пахнет вкусно: шоколадом, фруктами и так далее».

Нужно повышать осведомленность людей, что это на самом деле вредно, это не игрушка. И то, что содержится в этой продукции, – яд. Взрослым, которые используют такую продукцию, потому что хотят бросить курить табак, нужно знать, что на сегодня нет доказательств, что ее использование поможет им бросить курить. Поэтому, если вы хотите бросить курить, то не курите совсем. Винейак Мохан Прасад

Лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова привела в пример опыт стран СНГ.

Она рассказала, что в Кыргызстане внедрили с прошлого года поштучное взимание акцизов на нагреваемый табак – 80% от объема акциза на сигареты. В Украине эта ставка выше — 17 300 тенге на тысячу штук, Грузия и Азербайджан также начали практиковать высокие акцизы на нагреваемый табак.

Другой хороший пример – ОАЭ, которые взимают (акциз. – Прим. ред.) 50% от девайсов. То есть вейпы, если стоят 2000 тенге, то с таким акцизом будут стоить 3000-3500 тенге. Они будут менее доступны для детей. Если мы применим такой акциз, то сможем очень хорошо снизить потребление и увеличить бюджет. Джамиля Садыкова

Общественница надеется, что правительство открыто к сотрудничеству и парламент рассмотрит эти предложения.

По словам Адрианы Бланко Маркизо, ВОЗ не намерена идти на компромисс.

Наша рекомендация такова: независимо от того, какое это табачное изделие, подход должен быть одинаковым ко всем. Потому что в изделиях из нагреваемого табака чистый вес табака ниже, чем в обычной сигарете, и тем самым снижается сумма налогов, которые можно получить. Наша позиция такова, что должна быть единая система, единые ставки и методология к налогообложению любых видов табачных изделий. Адриана Бланко Маркизо

Кроме того, в ходе брифинга первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов напомнил, что в 2020 году был принят Кодекс о здоровье, в котором предусмотрено регулирование антитабачных мер, в том числе и новых видов табачной продукции, а именно – изделий из нагреваемого табака и вейпов. Нормы нагреваемого табака были приравнены к обычным сигаретам.