Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан вошел в Топ-3 на Азиатской олимпиаде по физике

Азиатская олимпиада по физике, казахстанцы, Топ-3, медали, МОН Фото: пресс-служба МОН РК
Казахстанские школьники завоевали пять медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной одна серебряная и четыре бронзовые медали, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве образования и науки РК, республику на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11 классов (из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе) – все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.

В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан.

Минобразования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. Только недавно наши школьники завоевали восемь медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров.Заместитель Республиканского научно-практического центра «Дарын» Нурлан Жумагелди

Он отметил, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад.

Мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почетные грамоты.Нурлан Жумагелди

В Минобразования отметили, что победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).

Динара Халдарова
МОН РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Токаев упразднил 12 районных судов
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления