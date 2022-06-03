Казахстан вошел в Топ-3 на Азиатской олимпиаде по физике

Казахстанские школьники завоевали пять медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной одна серебряная и четыре бронзовые медали, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве образования и науки РК, республику на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11 классов (из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе) – все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.

В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан.

Минобразования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. Только недавно наши школьники завоевали восемь медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров. Заместитель Республиканского научно-практического центра «Дарын» Нурлан Жумагелди

Он отметил, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад.

Мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почетные грамоты. Нурлан Жумагелди

В Минобразования отметили, что победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).